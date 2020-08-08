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COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 2 новых случая

COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 2 новых случая

В Арцахе зарегистрировано два новых случая заболевания коронавирусом. В целом подтверждено 250 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 213 граждан.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцахской Республики. 

Заражение в стране подтверждено у 2 контактеров в общине Айгестан Аскеранского района. В то же время 12 пациентов с диагнозом COVID-19 выздоровели и покинули изолятор. Для тестирования было отобрано 156 проб. 

На сегодняшний день протестировано 6 838 образцов. Всего в Арцахе было выполнено 6838 тестов, а за последние 24 часа - 156 тестов. В Арцахе не зарегистрировано   случая заболевания коронавирусом. Изолировано 64 человека. Лечение получают 36 пациентов. Случаев смерти от коронавируса в стране не зафиксировано. 

Зарегистрирован один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила из-за другого заболевания.

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах  12 апреля 2020г. и продленной до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов 11 июля 2020г. до 22:00 часов 12 августа 2020 г. включительно.




Лилит Демурян


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