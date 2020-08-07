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ЕС предоставит помощь в 80 тыс евро для пострадавших от града и наводнения жителей Гюмри

ЕС предоставит помощь в 80 тыс евро для пострадавших от града и наводнения жителей Гюмри

Европейский союз предоставляет 80 тыс евро в качестве гуманитарной помощи наиболее пострадавшим от разрушительного града и наводнения в Гюмри в июле 2020 года жителям. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе делегации ЕС в Армении.

Благодаря этому финансированию Европейский союз оказывает поддержку Красному Кресту в предоставлении крайне необходимой гуманитарной помощи, включая финансовую помощь, наиболее уязвимым гражданам в удовлетворении основных потребностей, включая продукты питания и предметы гигиены, ваучеры на одежду, одеяла и подушки и т.п.

Гуманитарная помощь напрямую будет предоставлена 2670 людям, чьи личные вещи были повреждены, дома пострадали в результате града и последовавшего наводнения.


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