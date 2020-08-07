В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки

Четырнадцать человек погибли, 123 получили травмы, из них 15 — тяжелые при жесткой посадке самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде, штат Керала. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на полицию.

По данным издания Hindustan Times, погибли 16 человек.

Boeing 737 рейсом из Дубая при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части.

В Министерстве авиации Индии уточнили, что на борту находились 174 пассажира, в том числе десять детей, два пилота и пять членов экипажа.

На место аварии направили кареты скорой помощи. На взлетно-посадочной полосе продолжается спасательная операция — пожарные обливают корпус самолета водой. Его двери открыты, спасатели выносят пострадавших через них.

Кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на ВПП и за ее пределами разбросаны обломки.

Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян поручил полиции, пожарным и чиновникам "принять срочные меры в связи с авиакатастрофой <...> для спасения и медицинской поддержки".

Министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал Национальные силы реагирования на стихийные бедствия "как можно скорее добраться до места и оказать помощь" пострадавшим.