Посол Армении встретился с группой московских бизнесменов и частных лиц

Посол Вардан Тоганян 7 августа встретился с группой московских бизнесменов и частных лиц в культурном центре посольства Республики Армения в Российской Федерации, которые оказывали помощь гражданам Армении, оказавшимся в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольство, посол выразил благодарность присутствующим, а также всем людям, проживающим в разных регионах России, которые откликнулись на призыв посольства в условиях эпидемии и оказали нашим соотечественникам помощь в трудоустройстве, временном размещении, питании и ряде других вопросов.

Тоганян, в частности, подчеркнул, что совместными усилиями в сложных условиях удалось решить проблемы многих граждан и преодолеть проблемную ситуацию.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным вопросам, была подчеркнута важность постоянных контактов.

Встречи с группами, структурами и отдельными лицами, оказавшими помощь гражданам Республики Армения в различных направлениях в условиях эпидемии, будут носить продолжительный характер.