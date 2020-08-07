Путин считает постсоветское пространство внешнеполитическим приоритетом

Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, Путин отметил:

“Поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило. Во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические. Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов”.

Президент РФ также отметил, что будут обсуждены события в Ливане.