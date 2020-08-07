Число пострадавших в результате взрыва в Бейруте армян достигло около 300 человек

Число армян, пострадавших в результате взрыва 4 августа в Бейруте, достигло около 300 человек. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«В результате взрыва в Бейруте пострадали около 300 армян», - сказала Нагдалян.

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

Согласно последним данным, жертвами взрыва стали не менее 154 человек, ранения получили порядка четырех тысяч. По предварительным данным, в числе погибших 13 армян.

В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия.