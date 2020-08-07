Представители Армении в Бейруте проведут оценку нужд: возможна помощь в восстановлении зданий

Правительство Армении готово принять на себя восстановление нескольких разрушенных зданий в Бейруте. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-обсуждения сказал главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян.

Он вместе с директором Всеармянского фонда «Айастан» Айкаком Аршамяном, депутатом, председателем межпарламентской группы дружбы Армения-Ливан Грачья Акопяном 7 августа отбудет в Бейрут, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Первый гуманитарный самолет с 12 тоннами гуманитарного груза будет отправлен в Ливан 8 августа.

«Это будет первый из трех гуманитарных рейсов. Естественно, что правительство Армении после взрыва связалось с местным населением Бейрута. Армения отправит помощь на основании списка, представленного правительством Ливана. Правительство Армении готово взять на себя восстановление некоторых разрушенных зданий, нам просто нужно увидеть все это на месте и реально решить, что мы можем взять на себя», - сказал Синанян.

По его словам, Армения протягивает руку помощи не только армянской общине, но и всему народу Ливана, в которую входит и армянская община.

Синанян также собирается обсудить вопрос репатриации ливанских армян.

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

Согласно последним данным, жертвами взрыва стали не менее 154 человек, ранения получили порядка четырех тысяч. По предварительным данным, в числе погибших 13 армян.

В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия.