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Роберту Назаряну и двум бывшим сотрудникам КРОУ предъявлено обвинение

Роберту Назаряну и двум бывшим сотрудникам КРОУ предъявлено обвинение

В рамках расследуемого в Специальной следственной комиссии уголовного дела арестованному бывшему председателю Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Роберту Назаряну, а также арестованным в тот же день двум сотрудникам КРОУ Ширазу Киракосяну и Мушегу Кошецяну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 308 УК Армении - злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС, накануне по подозрению в совершении тех же действий был задержан также бывший замначальника КРОУ Николай Григорян.

Отметим, что в результате махинаций экс-главы КРОУ ООО «Дзорагет гидро» получила сверхприбыль в размере более 7 млрд драмов. Следствие продолжается.


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