На курорты в Абхазии начнут ходить поезда из трех городов России  

С 7 августа из Москвы и Санкт-Петербурга, а впоследстви и из Самары в Сухум начнут ходить поезда, сообщает АТОР.

Из столицы они будут отправляться ежедневно, из Санкт-Петербурга – несколько раз в неделю. С 15 августа железнодорожное сообщение наладится и с Самарой.

Кроме того, с 15 августа впервые начинает курсировать туристический поезд по маршруту Туапсе – Гагра, откуда туристов будут развозить по экскурсионным маршрутам. А затем этим же составом они вернутся обратно в Туапсе.

Пока билетов на маршрут Москва-Сухум в продаже нет. До прекращения железнодорожного сообщения стоимость плацкартного места составляла около четырех тысяч рублей, в купе – от шести до семи тысяч рублей. Поездка в спальном вагоне повышенной комфортности обходилось дороже двенадцати тысяч рублей,

сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости

С 5 августа возобновились перевозки по "единому" билету из России в Абхазию с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Такие поездки осуществляются в пять городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Воспользоваться "единым" билетом можно при путешествии как на поезде, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее – на автобусе в Абхазию.