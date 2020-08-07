Российский истребитель перехватил два самолета США над Черным морем

Российские военные поднимали в воздух истребитель Су-27 на перехват двух самолетов-разведчиков США над Черным морем, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной РФ.

"7 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели", - сообщили в центре.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - добавили в центре.

"Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в центре, после разворота американских самолетов-разведчиков от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU

"Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации американскими самолетами-разведчиками не допущено", - добавили в центре.