Количество ДТП в Армении сократилось на 17,5%

Количество дорожно-транспортных происшествий в Армении в январе-июне этого года сократилось на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Армении.

За первые 6 месяцев текущего года в республике зарегистрировано 1720 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 122 человека погибли и 2540 получили телесные повреждения.

Количество ДТП только в июне составило 313. В результате 20 человек погибли и 439 получили телесные повреждения.

В июне 2020 по сравнению с маем зарегистрировано на 6,8% больше дорожно-транспортных происшествий.