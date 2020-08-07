ООН сообщила, что более 120 школ в Бейруте получили повреждения из-за взрыва

Более 120 школ получили повреждения в результате произошедшего 4 августа в морском порту Бейрута взрыва. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марикси Меркадо.

"У нас есть первоначальные сообщения о том, что повреждения получили более 120 государственных и частных школ. Речь идет о существенном ущербе - от выбитых окон до более серьезных повреждений инфраструктуры", - сказала она. "В этих школах учатся примерно 55 тыс. детей. Исключительно важно отремонтировать их до начала учебного года", - отметила Меркадо,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

По словам официального представителя ЮНИСЕФ, вследствие разрушения или повреждения взрывом большого числа жилых домов от 80 до 100 тыс. детей были вынуждены покинуть свои жилища. Разрушены или серьезно пострадали несколько медицинских учреждений, включая 16 центров первичной помощи. "Уничтожены десять контейнеров с персональными защитными средствами, включая сотни тысяч перчаток и масок, которые совсем недавно были приобретены Министерством здравоохранения Ливана для борьбы с COVID-19", - сообщила Меркадо.

Официальный представитель обратила внимание на "отчаянную потребность в масках" в Ливане в условиях "существенного увеличения случаев коронавируса" в последние дни. Она призвала мировое сообщество оказать помощь Бейруту. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась ко всему миру с призывом выделить $15 млн на оказание срочной помощи в сфере здравоохранения населению Ливана в связи с тяжелыми последствиями взрыва в морском порту Бейрута.