В армянских церквях Ливана будут отслужены панихиды по погибшим при взрыве в Бейруте

Во всех церквях Армянской епархии Ливана будут отслужены панихиды по погибшим в результате взрыва, произошедшего 4 августа в Бейруте. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянская национальная епархия Ливана.

“В ближайшее воскресенье, 9 августа, во всех церквях Армянской Епархии Ливана будут отслужены панихиды в память о погибших в результате взрыва”, - говорится в сообщении.

В церквях также прозвучат молитвы за здоровье людей, пострадавших в результате взрыва.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. Очевидцы сняли взрыв и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане объявлен трехдневный траур. По последним данным, в результате взрыва погибло более 154 человек, в больницах в тяжелом состоянии находится 120 человек.

Вечером 8 августа из Еревана в Бейрут вылетит первый самолет, на борту которого правительство Республики Армения направит правительству Ливанской Республики 12 тонн гуманитарной помощи.