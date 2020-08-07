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«Урарту» и «Алашкерт» проведут товарищескую встречу

«Урарту» и «Алашкерт» проведут товарищескую встречу

Две команды, представляющие Ереван, «Урарту» и «Алашкерт», встретятся в товарищеском матче.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. 8 августа команды проведут еще один контрольный матч подготовительного периода. Матч состоится на стадионе «Наири», начнется в 18:00. Он пройдет без зрителей.

Матчи Высшей лиги чемпионата Армении по футболу стартуют 14 августа. Однако, в зависимости от ситуации с эпидемией COVID-19, а также и других обстоятельств, связанных с трансляцией, возможны и изменения. В первом туре Высшей лиги встретятся следующие пары: «Алашкерт» -«Арарат-Армения», «Ноа» - «Ширак», «Арарат» - «Пюник», «Урарту» - «Лори», «Ван» - «Гандзасар-Капан».

Подготовила Варвара Айрапетян


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