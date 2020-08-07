Число армян, погибших в результате взрыва в Бейруте, достигло 13

Число армян, погибших в результате взрыва в Бейруте 4 августа, достигло 13.

Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Только что из посольства Армении в Ливане сообщили, что число погибших армян достигло 13”, - сказала Анна Нагдалян.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. Очевидцы сняли взрыв и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане объявлен трехдневный траур. По последним данным, в результате взрыва погибло более 154 человек, в больницах в тяжелом состоянии находится 120 человек.

Вечером 8 августа из Еревана в Бейрут вылетит первый самолет, на борту которого правительство Республики Армения направит правительству Ливанской Республики 12 тонн гуманитарной помощи.

Норайр Шогикян.