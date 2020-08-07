Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток

Вино содержит антиоксидант ресвератрол, способный облегчить течение течение COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на исследование.

Отмечается, что коронавирус нарушает работу белка ACE2, который присутствует в тканях легких, сердца, почек, мозга и необходим для жизнедеятельности. Ресвератрол повышает концентрацию ACE2 и тем самым снижает тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), сопровождающего COVID-19.

Кроме того, антиоксидант может подавлять клетки иммунной системы за счет сокращения количества цитокинов. Поскольку ОРДС вызван в том числе чрезмерным иммунным ответом, ресвератрол может оказывать дополнительное положительное влияние при этом осложнении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как указывает издание, ресвератрол содержится не только в вине, но также в винограде, бруснике, арахисе.