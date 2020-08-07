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В Ливане рассматривают несколько версий по взрыву, в том числе "внешнее воздействие"

В Ливане рассматривают несколько версий по взрыву, в том числе "внешнее воздействие"

Следствие в Ливане рассматривает несколько версий по взрыву в порту Бейрута, в том числе халатность, несчастный случай и "внешнее воздействие". Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, заявил в пятницу президент Ливана Мишель Аун,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

"Следствие по взрыву в Бейруте изучает несколько версий, включая халатность, несчастный случай, а также внешнее воздействие", - сказал он. 


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