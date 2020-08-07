Следствие в Ливане рассматривает несколько версий по взрыву в порту Бейрута, в том числе халатность, несчастный случай и "внешнее воздействие". Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, заявил в пятницу президент Ливана Мишель Аун,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

"Следствие по взрыву в Бейруте изучает несколько версий, включая халатность, несчастный случай, а также внешнее воздействие", - сказал он.