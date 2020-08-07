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Директор инфекционной клинической больницы “Норк” написал заявление об уходе

Директор инфекционной клинической больницы “Норк” написал заявление об уходе

Директор инфекционной клинической больницы “Норк”  Мгер Давидянц представил министру здравоохранения заявление об уходе с должности.

Как передает «Арменпресс», об этом Давидянц сообщил сотрудникам больницы на внеочередном собрании, созванном 7 августа.

“Господин Давидянц выразил глубокую благодарность всему личному составу за двухлетнюю совместную работу и особенно за ту огромную работу, которую проделал персонал инфекционной клинической больницы “Норк” в период эпидемии COVID-19. Весь  персонал больницы выражает свою признательность и благодарность уважаемому Мгеру Давидянцу за его неоценимую работу”,- говорится в сообщении ИКБ “Норк”.

Мгер Давидянц был назначен директором инфекционной клинической больницы “Норк” в 2018 году.


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