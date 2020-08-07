Директор инфекционной клинической больницы “Норк” написал заявление об уходе

Директор инфекционной клинической больницы “Норк” Мгер Давидянц представил министру здравоохранения заявление об уходе с должности.

Как передает «Арменпресс», об этом Давидянц сообщил сотрудникам больницы на внеочередном собрании, созванном 7 августа.

“Господин Давидянц выразил глубокую благодарность всему личному составу за двухлетнюю совместную работу и особенно за ту огромную работу, которую проделал персонал инфекционной клинической больницы “Норк” в период эпидемии COVID-19. Весь персонал больницы выражает свою признательность и благодарность уважаемому Мгеру Давидянцу за его неоценимую работу”,- говорится в сообщении ИКБ “Норк”.

Мгер Давидянц был назначен директором инфекционной клинической больницы “Норк” в 2018 году.