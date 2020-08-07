Международная видеоконференция по оказанию помощи Ливану пройдет 9 августа

Международная конференция по оказанию помощи Ливану для ликвидации последствий взрыва пройдет в воскресенье, 9 августа, в формате видеоконференции. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

"Конференция доноров помощи Ливану пройдет в воскресенье в видеоформате. Она будет организована Францией и направлена на сбор экстренной помощи Ливану для ликвидации последствий катастрофы", - сказал он.