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Международная видеоконференция по оказанию помощи Ливану пройдет 9 августа

Международная видеоконференция по оказанию помощи Ливану пройдет 9 августа

Международная конференция по оказанию помощи Ливану для ликвидации последствий взрыва пройдет в воскресенье, 9 августа, в формате видеоконференции. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

"Конференция доноров помощи Ливану пройдет в воскресенье в видеоформате. Она будет организована Францией и направлена на сбор экстренной помощи Ливану для ликвидации последствий катастрофы", - сказал он.

 


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