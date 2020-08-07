7 августа председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с представителями Союза предпринимателей Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостей, глава парламента сказал, что, учитывая как законодательные изменения в экономике, так и совместные действия по преодолению последствий кризиса необходимо подобные встречи сделать периодическими. Арарат Мирзоян отметил, что он ждет искреннего и открытого разговора о достижениях, а также существующих упущениях. Председатель НС подчеркнул, что самым важным результатом в развитии экономики после революции является установление свободных рыночных отношений.

Поблагодарив за принятие предложения о встрече, председатель Союза предпринимателей Арсен Казарян, в свою очередь, признал, что за последние два года было создано свободное конкурентное поле и в стране существует высокая степень законности, что позволило уменьшить и ущерб, понесенный во время эпидемии. Председатель Союза также отметил, что эпидемия выявила недостатки в сферах бизнеса и общественного управления.

Между сторонами развернулась плодотворная и заинтересованная дискуссия, была достигнута договоренность о привлечении к законотворческим работам НС и экспертного потенциала бизнес сообщества.