Агрессивные намерения Азербайджана нацелены на армян всего мира: Сергей Минасян

Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Румынии Сергей Минасян дал интервью газете “Gazeta de Cluj”. В интервью Сергей Минасян подчеркнул, что на протяжении десятилетий власти Азербайджана проводили политику этнической и экономической дискриминации, направленную на изменение этно-демографического состава населения Нагорного Карабаха. Сотни тысяч этнических армян были депортированы с территории Азербайджана и ряда населенных пунктов Нагорного Карабаха. Турция напрямую содействовала Азербайджану и является соучастником всех действий этой страны.

- В чем причина этого конфликта между Арменией и Азербайджаном?

- Нагорно-карабахский конфликт, как проблема международной региональной политики, сформировалась еще в начале 20-го века. После падения Российской империи, на Южном Кавказе сформировались две независимые республики - Армения и Азербайджан, и регион, населенный преимущественно армянами, с армянским названием Арцах, рассматривался в рамках военно-политических и дипломатических процессов того времени. Вероятно, более судьбоносным стало решение Закавказского бюро, вынесенное в июле 1921 года, после советизации Армении и Азербайджана, в результате которого, под прямым давлением Иосифа Сталина, этот регион был включен в состав Советского Азербайджана. На протяжении десятилетий коммунистические вкасти Азербайджана проводили политику этнической и экономической дискриминации. Целью которой было изменение административных границ региона, а также этнического и демографического состава Нагорного Карабаха. Попытки армян противодействовать дискриминационной политике Советского Азербайджана в 1980 - 1990-х годах, в последние годы существования Советского Союза, привели к массовым погромам и к депортации армянского населения, проживающего не только в Нагорном Карабахе, но и в Сумгаите, Баку, Кировабаде (Гяндже) и в других городах Азербайджана. Сотни тысяч этнических армян были депортированы с территории Советского Азербайджана, а также и из ряда населенных пунктов Нагорного Карабаха.

После распада СССР согласно действующему на тот момент конституционному законодательству СССР на территории бывшего Советского Азербайджана возникло два государственных объединения - нынешняя Азербайджанская Республика и Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах). Азербайджан не смирился с этим фактом, в результате чего вместе с погромами и депортацией прошлых лет начал широкомасштабную агрессию против Нагорно-Карабахской республики, которая завершилась его военным поражением.

В результате в мае 1994 г. при посредничестве международных наблюдателей было подписано трехстороннее перемирие между министрами обороны Республики Армения и Азербайджанской Республики и командующим Армией обороны Нагорно-Карабахской республики. Армения считается гарантом безопасности армян Нагорного Карабаха и представляет интересы НКР на международных площадках и в переговорном процессе, который еще с 1990-х годов ведется при посредничестве трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США).

- Почему Азербайджан напал на территорию вдоль границы Армении, которая обеими странами и единогласно считается международно признанной границей?

- Еще с 90-х годов, параллельно с активными военными действиями против Нагорного Карабаха, Азербайджан обстреливал и границы Армении. Под воздействием антиармянской риторики и при посредничестве государственных органов Азербайджана против граждан Армении предпринимались враждебные действия, доказательством чего является убийство в столице Венгрии спящего армянского офицера Гургена Маргаряна Рамилем Сафаровым. Убийство произошло во время курсов НАТО. Несмотря на то, что Сафаров, согласно решению венгерского суда, был приговорен к пожизненному заключению, он был экстрадирован в Азербайджан, где сразу был освобожден и удостоен наград и званий. Нападения на армян, произошедшие в разных странах, после агрессии на границе с Арменией в июле этого года, организованные правительством Азербайджана, (от США до России, от Бельгии до Германии), показывают, что агрессивные намерения Азербайджана не ограничиваются только границами Нагорного Карабаха или даже Республики Армения, они направлены против армян и их имущества по всему миру.

Нынешняя агрессия на границах Армении, напоминающая другую агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха в апреле 2016 года, по всей вероятности, обусловлена социально-экономическими трудностями, более обострившимися в этой стране в условиях эпидемии коронавируса. А решение нанести удар по границам Армении, а не Нагорного Карабаха обусловлено ошибочными оценками руководства Азербайджана, что армянские силы в этой части защищены слабее, чем в Нагорном Карабахе.

- Какую роль играет Турция в этом конфликте?

- Турция, которая еще с 90-х годов напрямую защищает Азербайджан, подвергает сухопутной блокаде Армению, оказывает военно-техническую и откровенную дипломатическую поддержку Азербайджану, тем самым становится если не косвенным участником конфликта, то прямым партнером Азербайджана. Однако, даже с учетом этого, реакция Турции и политические заявления на самом высоком уровне на нынешнем этапе беспрецедентны. Это по всей вероятности, вполне умещается в логику той агрессивной позиции, которую заняла Турция и осуществляет такую политику не только на Южном Кавказе, но и почти по всему периметру своих границ, начиная от Средиземного моря до Ближнего Востока.

- Что скажете о России?

- Россия одна из стран-сопредседателей Минской группы и непосредственно вовлечена в этот единственный легитимный формат, направленный на продвижение переговорного процесса. Вместе с тем, в военно-политической сфере Россия считается ведущим актором, и не случайно, что в 1994 г. и в 2016 г. именно при ее прямой вовлеченности были достигнуты договоренности о перемирии. Россия важную роль сыграла и в вопросе ослабления напряженности на армяно-азербайджанской границе в июле 2020 г. У России в этом процессе есть поддержка двух других сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Франции и США).

-Считаете ли Вы, что армяно-азербайджанский конфликт может перерасти в региональный конфликт, в который войдут также Турция и Россия?

- Усилия России и других сопредседателей Минской группы, которые в значительной степени поддерживает и ЕС, внушают надежду не только на ослабление напряженности на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе, но и на избежание расширенного регионального конфликта. Однако, с этой точки зрения, в развертывании повсеместных систем мониторинга по всей линии соприкосновения, внедрении механизмов расследования случаев, размещении наблюдателей и других соответствующих механизмов, от которых отказываются Азербайджан и поддерживающая его Турция, необходимо содействие и международного сообщества.

-Как Вы прокомментируете тот факт, что Собор Святой Софии вновь превратился в мечеть?

- Естественно, что решение турецких властей превратить Собор Святой Софии в мечеть, являющийся важным историческим и культурным памятником и объектом культурного наследия ЮНЕСКО, не может не вызывать серьезной озабоченности. Она вызывает серьезную озабоченность и во многих других странах, имеющих тесные связи и корни с православным византийским наследием и признающих Святую Софию, в первую очередь, как объект религиозного и культурного взаимодействия, а не как объект политических действий.