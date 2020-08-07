Под председательством премьер-министра обсужден проект застройки 33-го квартала Фирдуси

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого был обсужден проект застройки 33-го квартала Фирдуси, который еще находится на этапе разработки.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, было доложено, что общая площадь застройки составляет 58 тыс кв.м, реализовано 49 тыс кв.м, а территория в 9 тыс кв.м находится на этапе реализации. Компенсации уже предоставлены 378 семьям, процесс выдачи компенсаций 50 семьям находится в процессе.

Было отмечено, что над проектами застройки квартала работают 7 групп архитекторов в составе 60 человек. Объем компенсаций составил 60 млн долларов, а общая инвестиционная стоимость застройки всего квартала оценивается в 300 млн долларов. Ожидается, что в ходе строительных работ будет создано 8-10 тыс новых рабочих мест.

Ответственные лица заверили, что большое внимание будет уделено сохранению зданий-памятников. В квартале будут построены также подземные автостоянки.

Затем состоялся заинтересованный обмен мнениями, в ходе которого были представлены различные наблюдения и предложения, связанные с застройкой.

Пашинян подчеркнул важность последовательных работ по сохранению зданий исторического значения и указал на необходимость соблюдения разработанных критериев вплоть до завершения проекта.