Заявление посольства Армении в кувейтской газете относительно армяно- азербайджанских столкновений

Авторитетная кувейтская газета “Аль-Сияса” 5 августа распространила заявление посольства Армении относительно событий на армяно-азербайджанской границе в июле. «Арменпресс» представляет краткое содержание статьи под заголовком “Азербайджан вербует наемников с целью их использования против армянского народа”.

В заявлении посольства Армении в Кувейте, в частности, отмечено то, что Баку не присоединился к призыву генсека ООН о глобальном прекращении огня, и кроме того препятствовал внедрению механизмов расследования нарушений режима прекращения огня. Приводятся аргументы, которые прямо указывают на посягательства Азербайджана на суверенную территорию Армении.

Отмечены факты уничтожения армянскими вооруженными силами современных БПЛА азербайджанской армии израильского производства, осуждаются попытки Баку экспортировать конфликт с армянами на территории других стран, вербовка боевиков из Сирии, а также проводимые с Турцией широкомасштабные провокационные учения и разнузданные заявления военно-политического руководства Азербайджана о большем ударе.

В заявлении подчеркивается, что еще до начала военной авантюры руководство Азербайджана вело беспрецедентную антиармянскую пропаганду. Баку также заявил, что мирные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта бессмысленны, и он готов решить проблему военным путем, претендуя даже на суверенные территории Армении.

В заявлении подчеркивается, что враждебность и ненависть к армянам являются основой политики этой страны, страны, в которой, начиная от детского сада и до университета, сеют ненависть к армянам, где любой деятель, политический или культурный, обязан выступать с антиармянской пропагандой, и где все произведения культуры должны содержать вражду к армянам. В то же время спекуляция образом внешнего врага дает возможность руководству Азербайджана отвлекать общественное недовольство, накопленное против властей.

В заявлении выражается благодарность всем странам и организациям, которые в эти дни выступили с сбалансированными заявлениями и призывами прекратить военные действия. Подчеркнуто также и то, что Армения готова продолжить мирные переговоры, и призывает международное сообщество содействовать посредническим усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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