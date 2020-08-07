Президент Арцаха вручил награды представителям сферы строительства

7 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян в преддверии профессионального праздника принял группу представителей сферы строительства. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства высоко оценил достижения в сфере градостроительства и подчеркнул, что в этом велика роль как ответственных лиц соответствующего государственного ведомства, так и сотрудников строительных организаций.

В своем выступлении президент отметил, что сфера строительства сегодня является одним из приоритетных направлений правительства и выразил уверенность, что сотрудники сферы сделают все возможное для надлежащего осуществления намеченных программ.

В то же время глава государства заверил присутствующих, что будет вестись последовательная борьба за исключение в сфере порочных явлений. Наша цель - создание эффективной и прозрачной системы. Все те, которые отклоняются от выбранного пути, будут нести ответственность перед законом”, - подчеркнул Араик Арутюнян.

По случаю профессионального праздника президент республики группе сотрудников Министерства градостроительства Республики Арцах и представителям ряда компаний, осуществляющих активную деятельность в этой сфере, вручил медали и ценные подарки.