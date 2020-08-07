Армянские исследователи начинают изучение антител к COVID-19

Армянские исследователи в рамках проекта ЕГМУ “COVID_Antibody” начинают работы по изучению антител к COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян.

“Во всем мире в течение последних нескольких месяцев ведется изучение антител к COVID-19, естественно, исследователи ЕГМУ также присоединяются к этому научному вызову и в рамках проекта “Covid_Antibody” начинают работы по исследованию антител SARS-CoV2”, - написал Мурадян.

Для того, чтобы стать участником исследования, необходимо иметь положительное тестирование на COVID-19, заполнить ссылку, прийти в больницу и провести бесплатный забор крови.

“Наши исследователи с помощью крови изучат возникновение антител после одного заражения и их количество в организме человека. Данный процесс абсолютно безвреден для пациента. Помогите развитию науки, одновременно выяснив сопротивляемость вашего организма к Covid19. Участие носит чисто волонтерский характер”, - написал ректор.

В Армении по состоянию на 7 августа подтверждено всего 39 985 случаев COVID-19, 32 008 из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении. Фактическое лечение от COVID-19 получают 6 972 пациента. За последние сутки было проведено 1 394 тестов, а в общем счете 172 994. Выявлено 166 новых случаев заражения, 452 больных выздоровели. В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 777 летальных исходов (увеличились на 5). Зафиксировано 228 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.