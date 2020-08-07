Джордж Клуни пожертвует $100 тыс. благотворительным организациям в Ливане после взрыва

Американский актер Джордж Клуни и его супруга британский адвокат ливанского происхождения Амаль Клуни пожертвуют $100 тыс. благотворительным организациям Ливана после взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в заявлении пары, опубликованном в четверг в журнале Variety.

"Мы оба очень сильно переживаем за жителей Бейрута в связи с разрушениями, с которыми они столкнулись в последние дни. Мы пожертвуем $100 тыс. трем организациям, которые оказывают необходимую помощь на земле, - Ливанскому Красному Кресту, Impact Lebanon и Baytna Batak. Надеемся, что другие также помогут в силу своих возможностей", - отмечается в заявлении,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Мощный взрыв на складе в порту прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 149 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.