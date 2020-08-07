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Самвел Мурадян назначен генеральным секретарем Министерства труда и социальных вопросов Армении

Самвел Мурадян назначен генеральным секретарем Министерства труда и социальных вопросов Армении

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Самвел Мурадян назначен генеральным секретарем Министерства труда и социальных вопросов.

Как передает «Арменпресс», решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь частью 16 статьи 10, частью 1 статьи 16 Закона Республики Армения “О гражданской службе” и принимая за основу пункты 147 и 151 Постановления Правительства Республики Армения от 27 декабря 2018 года N 1554-Н, назначить Самвела Паруйровича Мурадяна генеральным секретарем Министерства труда и социальных вопросов”, - говорится в решении премьера.


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