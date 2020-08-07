Полиция Армении объявляет конкурс на логотип новой патрульной службы

Полиция объявляет конкурс на логотип новой патрульной службы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Полиции Армении.

Эмблема должна быть на форме патрульных полицейских и на патрульных автомобилях. Она должна символизировать характер деятельности патрульной службы и отражать сущность совокупности функций.

Основными функциями патрульной службы будут:

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности;

Обеспечение безопасности дорожного движения;

Оказывание гражданам неотложной помощи и психологического содействия.

В конкурсе могут принять участие как организации, так и отдельные граждане. Победителя ждет награда от руководства полиции. Заявки принимаются до 21 августа 2020 года.

Эскизы логотипа патрульной службы можно отправлять на адрес электронной почты e_karapetyan@police.am

Для подробной информации можно звонить по номеру + 37410-59-69-61.