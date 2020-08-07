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Полиция Армении объявляет конкурс на логотип новой патрульной службы

Полиция Армении объявляет конкурс на логотип новой патрульной службы

Полиция объявляет конкурс на логотип новой патрульной службы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Полиции Армении.

Эмблема должна быть  на форме патрульных полицейских и на патрульных автомобилях. Она  должна символизировать характер деятельности патрульной службы и отражать сущность совокупности функций.

Основными функциями патрульной службы будут:

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности;

Обеспечение безопасности дорожного движения;

Оказывание гражданам неотложной помощи и психологического содействия.

В конкурсе могут принять участие как организации, так и отдельные граждане. Победителя ждет награда от руководства полиции. Заявки принимаются до 21 августа 2020 года.

 Эскизы логотипа патрульной службы можно отправлять на адрес электронной почты e_karapetyan@police.am

Для подробной информации можно звонить по номеру + 37410-59-69-61.


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