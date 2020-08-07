За последние сутки в Арцахе новых случаев COVID-19 не зафиксировано: выздоровели 12 больных

По состоянию на 7 августа в Арцахе новых случаев COVID-19 не зафиксировано. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В Арцахе COVID-19 по общему счету был подтвержден у 248 граждан, из них 201 выздоровели. В общей сложности в Арцахе было проведено 6 682 тестов, за последние сутки - 156. В Арцахе новых случаев COVID-19 не зарегистрировано. Фактическое лечение получает 46 пациентов. Есть 88 изолированных лиц. В стране случаев смерти от коронавирусной болезни не зафиксировано. Был один случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, однако смерть наступила по причине другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян