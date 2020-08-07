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Стартовали курсы по переподготовке членов группы, направляющейся в Сирию: ЦГРЭ

Стартовали курсы по переподготовке членов группы, направляющейся в Сирию: ЦГРЭ

В учебном центре Центра гуманитарного разминирования и экспертизы, расположенном в Эчмиадзине, стартовали очередные курсы переподготовки членов группы, направляющейся в Сирию. Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы.

Цель занятий - передать саперам все необходимые навыки гуманитарного разминирования в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности и стандартными процедурами операций, сертифицированными Центром ООН по разминированию в Сирийской Арабской Республике.

Занятия продлятся до 15 сентября.


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