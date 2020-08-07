Стартовали курсы по переподготовке членов группы, направляющейся в Сирию: ЦГРЭ
12:39, 7 Август, 2020
В учебном центре Центра гуманитарного разминирования и экспертизы, расположенном в Эчмиадзине, стартовали очередные курсы переподготовки членов группы, направляющейся в Сирию. Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы.
Цель занятий - передать саперам все необходимые навыки гуманитарного разминирования в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности и стандартными процедурами операций, сертифицированными Центром ООН по разминированию в Сирийской Арабской Республике.
Занятия продлятся до 15 сентября.
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