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Армен Саркисян обсудил с председателем ВАБС проблемы ливанских армян

Армен Саркисян обсудил с председателем ВАБС проблемы ливанских армян

Президент Республики Армения Армен Саркисян в телефонном разговоре с председателем Всеобщего армянского благотворительного союза (ВАБС) Перчем Седракяном обсудил ситуацию, сложившуюся в результате мощного взрыва в порту столицы Ливана Бейрута, и проблемы армянской общиной Ливана Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян и председатель ВАБС коснулись последствий взрыва, человеческих и материальных потерь и в частности, потерь, понесенных ливанскими армянами. Собеседники признали необходимость оказания срочной помощи армянской общине Ливана, отметив, что, учитывая сложность ситуации и кризис в стране, помощь должна быть продолжительной. Президент республики и председатель ВАБС подчеркнули важность осуществления программ скоординированного содействия как со стороны государства, так и национальных и церковных структур.


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