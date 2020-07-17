- 13:13 Джордж Клуни пожертвует $100 тыс. благотворительным организациям в Ливане после взрыва
- 13:07 В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
- 13:00 За последние сутки в Арцахе новых случаев COVID-19 не зафиксировано: выздоровели 12 больных
- 12:55 Полиция Армении объявляет конкурс на логотип новой патрульной службы
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- 12:37 Флешмоб в Гюмри “Инклюзия - это образ мышления”
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- 12:06 Британский министр финансов считает возможным заключение торговой сделки с ЕС в сентябре
- 11:47 Армения первым рейсом отправит в Бейрут 12 тонн гуманитарной помощи
- 11:31 Число заразившихся СOVID-19 в мире превысило 19 млн человек
- 11:16 Когда спасением становится любовь: спектакль с участием Лилии Мукучян на фестивале “Арммоно”
- 11:09 США поставят Тайваню партию разведывательных беспилотников
- 11:03 В Армении подтверждено 166 новых случаев COVID-19: выздоровели 452 человека, скончались 5
- 10:43 “Ереванский бестселлер”: “Зависимость” не уступает позиций: армянская литература, июль 2020
- 10:37 Сенор Асратян уходит с поста начальника отдела информации и по связям с общественностью МО Арцаха
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- 10:09 В Гюмри обнаружена учебная граната
- 10:06 Находящийся в розыске Левон Саркисян доставлен в Армению
- 09:43 На Аллее Славы в Лас-Вегасе установят именную звезду певца Армана Оганесяна
- 09:42 Лига чемпионов возобновляется
- 09:32 Известны пары 1/4 финала Лиги Европы
- 09:32 Пожарные-спасатели потушили пожары на территориях, общей площадью в 38.7 га
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