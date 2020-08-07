Число заразившихся СOVID-19 в мире превысило 19 млн человек

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в мире по состоянию на 8:00 пятницы по московскому времени достигло 19 089 364 человек, увеличившись за сутки на 336 447, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на 8:00 четверга суточный прирост выявленных заболевших составлял 272 917.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 714 744 против 706 761 по состоянию на утро четверга.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии,сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

МОСКВА03 августа 2020Число новых случаев COVID-19 в Москве за месяц упало на 45%Читать подробнее

В Соединенных Штатах суммарно выявлено 4 883 582 заболевших, (прирост за сутки на 59 692), скончались 160 104 (рост на 1 855), излечились почти 1,6 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 912 212 (рост на 53 139), умерли 98 493 (рост на 1 237), вылечились 2,23 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За сутки число заразившихся там выросло более чем на 60 тыс. и достигло 2 027 074, число летальных исходов за сутки увеличилось на 886 случаев - до 41 585, выздоровели более 1,37 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 50 517 человек, суточный прирост составил 819, заразились почти 462 690, поправились более 365 тыс человек.

По информации Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 92,1. В США на 1 млн населения скончались 492 человека, в Бразилии - 464, в Индии - 30, в Мексике - 391.