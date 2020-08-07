Сенор Асратян уходит с поста начальника отдела информации и по связям с общественностью МО Арцаха и демобилизуется из рядов Армии обороны. Как передает «Арменпресс», об этом Сенор Асратян написал на своей странице в Facebook.

“Оставляю свой пост с гордостью, поскольку служил в армии, которая прошла путь своего создания и становления параллельно славным победам в активных боевых действиях и сегодня продолжает с честью выполнять святую миссию по защите Родины.

Я склонен думать, что все, что было претворено в жизнь в период моего правления и в результате честной и всенародной работы десятков моих сотрудников, занятых в военно-информационной сфере, имеет свой скромный вклад в обеспечении полноценной жизнедеятельности оборонной системы нашей страны. В то же время выражаю свою благодарность и признательность всем тем, с кем имел честь общаться за эти годы на нашем профессиональном фронте.

Особо хочу подчеркнуть и адресовать слова чествования всем командирам, взявшим на себя руководство Вооруженными силами Арцаха, прошедшим блестящий боевой путь, действующим и отставным генералам, поскольку каждого из них я знал и уважал как военных деятелей с особым характером, подходами и оставленным непреходящим наследием.

Выражаю свою искреннюю благодарность командованию и всему персоналу армии за осознанный и содержательный совместный путь и желаю всем всего наилучшего.

Уверен, что, мы как были сильны, сильны сейчас, так и будем сильны всегда и будем победителями! Честь имею!”, - написал Асратян.