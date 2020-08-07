Находящийся в розыске Левон Саркисян доставлен в Армению

В результате сотрудничества Генпрокуратуры Республики Армения и Генпрокуратуры Российской Федерации и при содействии Министерства иностранных дел Республики Армения группа оперативных сотрудников Полиции Республики Армения 6 августа доставила в Армению Левона Грачьевича Саркисяна, разыскиваемого правоохранительными органами Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

“Ходатайство Генпрокуратуры Армении о передаче Левона Саркисяна правоохранительным органам Армении было удовлетворено Генпрокуратурой РФ в марте этого года, и соответствующим органам было поручено обеспечение передачи последнего после вступления решения в законную силу”, - написал Абрамян.

Левон Саркисян, известный по прозвищу “Алрахаци Лёвик” обвиняется в совершении 12 лет назад разбойного нападения в составе организованной группы с целью хищения имущества в особо крупных размерах и в участии в преступном сотрудничестве.