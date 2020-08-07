В Гюмри обнаружена учебная граната
10:09, 7 Август, 2020
В Национальный центр кризисного управления 6 августа в 20:08 поступило сообщение, что в Гюмри, в районе Бульваров перед зданием “Веолиа Джур” обнаружен предмет, похожий на гранату. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место находки выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ширакского областного спасательного управления СС МЧС.
Выяснилось, что в полиэтиленовом мешке по адресу Дудко 1 была обнаружена учебная граната F1 114-82 без взрывчатки, которая не представляла опасности для перевозки.
Сотрудники полиции доставили гранату в полицейское отделение Муша.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен