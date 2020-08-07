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В Гюмри обнаружена учебная граната

В Гюмри обнаружена учебная граната

В Национальный центр кризисного управления 6 августа в 20:08 поступило сообщение, что в Гюмри, в районе Бульваров перед  зданием “Веолиа Джур” обнаружен предмет, похожий на гранату. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место находки выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ширакского областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что в полиэтиленовом мешке по адресу Дудко 1 была обнаружена учебная граната F1  114-82 без взрывчатки, которая не представляла опасности для перевозки.

Сотрудники полиции доставили гранату в полицейское отделение Муша.


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