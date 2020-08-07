Известны пары 1/4 финала Лиги Европы

Известны все пары 1/4 финала Лиги Европы. Как передает «Арменпресс», в финале встретятся “Интер” (Италия) - “Байер” (Германия), “Манчестер Юнайтед” (Англия) - “Копенгаген” (Дания), “Шахтер Донецк” (Украина) - “Базель” (Швейцария), “Вулверхэмптон” (Англия) - “Севилья” (Испания).

Четвертьфинальные матчи Лиги Европы состоятся 10 - 11 августа.

В 1/8 финала “Рома”, уступив испанской “Севилье”, выбыла из дальнейшей борьбы.

Подготовила Варвара Айрапетян