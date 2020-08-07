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Европейские индексы выросли - 06-08-20

Европейские индексы выросли - 06-08-20

МОСКВА, 7 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.47% и составил 12660.25 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.90% и составил 4933.34 пункта, британский FTSE вырос на 1.14% и составил 6104.72 пункта, а российский RTSI вырос на 2.79% и составил 1295.27 пункта.


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