Пожарные-спасатели потушили пожары на территориях, общей площадью в 38.7 га

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 6 августа поступило 27 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Давташен - 500 кв/м, в административном районе Арабкир - 1 000 кв/м, 1 га, 5 000 кв/м, в административном районе Норк-Мараш - 5 га, 500 кв/м, в административном районе Эребуни - 1 000 кв/м, в административном районе Нор Норк - 5 га, в административном районе Шенгавит - 1 800 На участке вдоль автодороги;

В городе Аштарак Арагацотнской области - 1 000 кв/м, 2 га, 400 кв/м, в селе Ошакан - 2 000 кв/м, на участке вдоль автодороги Уши-Арташаван - 4 га;

В городе Эчмиадзин Армавирской области - 8 000 кв/м, 2 000 кв/м, в селе Мргашат - 2 га, на участке вдоль автодороги Эчмиадзин-Маргара - 1 га, 8 га;

В городе Арташат Араратской области - 5 000 кв/м, в селе Норамарг - 7 000 кв/м, в селе Низами - 1 700 кв/м;

В селе Зовуни Котайкской области - 2 000 кв/м, в селе Прошян - 5 000 кв/м, в селе Арзни - 1 000 кв/м;

В селе Хндзореск Сюникской области - 6 га, в селе Сюник - 2 500 кв/м.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.