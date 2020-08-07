 В моей жизни есть человек, благодаря которому мне снова захотелось жить: Левон Аронян

Лидер армянских шахмат Левон Аронян обратился к слухам о его новой подруге, появившимся в соцсетях.

Как передает «Арменпресс», армянский гроссмейстер написал на своей странице в Facebook: “Этот год для меня был невыносимо тяжелым. Год, непонятным образом, изменивший нашу жизнь. Во всяком случае, он уже изменил мою. Потеря Арианы было худшее, что я испытывал когда-либо. Прохождение через этот ад заставило меня понять себя и проанализировать свою жизнь. Я знаю, что Ари всегда хотела, чтобы я был честен, был верен себе и открыт для людей, потому что я именно такой. И поэтому, в этом письме я хочу рассказать о том, что произошло недавно в моей жизни, и обещаю оставаться искренним на протяжении всей моей жизни. Главное, чем я хочу поделиться с Вами, это то, что сейчас в моей жизни есть человек, благодаря которому мне снова захотелось жить. Судьба вновь подарила мне любовь и свет в образе Ани, и я чувствую, что отныне все несчастья остались в прошлом. Ани - одна из самых добрых и преданных людей, которых я когда-либо встречал. Наши интересы и цели жизни очень похожи. Она понимает меня на всех языках. Хочу также сообщить, что я понял, если позволят мое здоровье и моя жизнь, я продолжу играть в шахматы до заката моей жизни. Я верю, что каждый из нас приходит в жизнь, имея свою миссию. Не я выбрал шахматы. На снимке, на котором мне 5 лет, я стою с шахматной доской под рукой, но я научился играть в шахматы только в 9 лет. Я люблю шахматный мир, и рад, что многие из моих коллег - умные и заботливые люди. Я верю, что пришел в этот мир, чтобы стать шахматистом, быть преданным и верным моим принципам. Я уверен, что и Ари поддержала бы мое решение навсегда посвятить свою жизнь шахматам. Я 13 лет был верен и любил свою жену, и никто не знает, что я пережил после ее потери. Я также знаю, что ангелы направили мне еще одну возможность любить и быть любимым. Я уважаю, и буду чтить память о моей жене не в течение года, а на протяжении всей моей жизни. Я уверен, что она хотела бы, чтобы я продолжал жить и быть счастливым. Я верю, что люди, познавшие любовь, поймут меня. Я благодарен Ани и моим друзьям за то, что они были рядом со мной в тяжелые минуты. Дорогие мои, основной целью моего письма было сообщить Вам, что я счастлив и здоров, и благодарен Богу за то, что вновь окружен любовью. Желаю всем Вам любви и здоровья, ибо в жизни нет ничего более важного”.

Подготовила Варвара Айрапетян