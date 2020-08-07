“Ереванский бестселлер”: “Зависимость” не уступает позиций: армянская литература, июль 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства “Арменпресс” на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за июль.

На первой горизонтали - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

На второй горизонтали - книга Левона Неса (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.

На третьей горизонтали - “Последний учитель” Вардкеса Петросяна. Ничего не произошло бы, если бы в этот момент неожиданно не открылась бы дверь, и преподаватель химии Сона Микаелян не заглянула бы внутрь. Увиденное ею, через минуту должен был узнать директор, потом и вся учительская, а потом и вся школа…

“Лжец” Левона Неса (Ованнисян) на четвертом месте. Успешный бизнесмен, талантливый художник, детектив - герой романа “Лжец” под разными масками путешествует из Германии в Австрию, пытаясь таким образом убежать от настоящего и от своей судьбы, забыть прошлое и стать счастливым. Своими приключенческими и сверхъестественными элементами, тонкими психологическими образами, интересными развитиями и неожиданным завершением этот роман захватывает читателя с первых страниц и не отпускает до самого неожиданного конца.

На пятом месте повесть Та Тевер “731 день, посвященный тебе”. Повесть о молодом человеке, призванном в армию в 2014 году. Книга посвящена солдату, служащему на границе, и ждущей его девушке. Герой книги собирательный образ ребят, уже демобилизованных, живых или ставших бессмертными.

На шестом месте - “Чаемания” Лили Мкртчян. Каждый из 11 рассказов, представленных в книге, посредством межличностных отношений, личных размышлений и диалога с читателем представляет историю жизни одного героя. Рассказы, будучи отдельными и независимыми историями, объединяются в какой-то точке и становятся большой, целостной историей. Одним из ключевых моментов книги является послание, что между сюжетными линиями жизни нужно замечать и дополнительные детали, лучше узнавать человека, его жизнь и его мир.

Книга Армена Ниазяна “Держи меня за руку. Я боюсь” на седьмом месте. Книга состоит из 3 частей: рассказы, раздумья, стихи. Она говорит о внимании к людям, о том, что их нельзя презирать и пренебрегать ими, тех, кто нуждается в нас, надо брать за руку, тем, кто оказался над пропастью, доносить лучик надежды и света. Книга, представляющая собой собрание общечеловеческих ценностей, стала плодом размышлений и болезненной действительности последних лет.

“От моря до моря - судилище” Ваграма Саакяна занимает восьмое место. В своей новой книге современный писатель, поэт, драматург, актер, заслуженный деятель культуры Армении Ваграм Саакян делится с читателями своими размышлениями, воспоминаниями, прогнозами и открытиями.

“Безжизненный” современного армянского писателя Джессы на девятом месте. Большой город, новые нравы, новые люди, так и не ставшие родными. Большой город имеет другой ритм, большой город диктует свои темпы, и насколько трудно оставаться незамеченным в маленьком городе, так же трудно стать известным в большом городе. Главный персонаж проходит через испытание, преподнесенное ему чужим городом, через приговор, вынесенный в одну секунду, прощается со всеми своими мечтами. Борьба, которая становится высшей целью, борьбой, меняющей сущность образа, и борьбой, которая в результате выявленной лжи превращается в депрессию, в поисках оправдания для встречи с будущим. Герой проходит через все это и становится, по сути, новым человеком - “безжизненным”.

На десятом месте роман Гургена Ханджяна “Внутри и снаружи”. Новое произведение Ханджяна -тонкий литературный анализ сложного психического мира человека нашего времени. Человек, непримиримый с самим собой, анализирует свои комплексы, но начавшееся в стране движение выводит его из этого состояния, с тем, чтобы развеять все, что было.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).