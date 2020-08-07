Когда спасением становится любовь: спектакль с участием Лилии Мукучян на фестивале “Арммоно”

Для актрисы Лилии Мукучян выступление в жанре моноспектакля - новость. По ее инициативе Манвел Хачатрян на основе поэмы Роберта Рождественского “Монолог женщины” поставил одноименный спектакль, который, по словам самой Мукучян, не спектакль, а инсценировка стихотворения, хореографом которой является Нуне Киракосян.

Спектакль на суд зрителей будет представлен 7 августа в салоне-мастерской Зулума и Мушега Григорянов в рамках XVIII Международного театрального фестиваля “Арммоно”.

Это история об одинокой женщине, одиночество которой превратилось в наказание, и возможным спасением может стать обретенная любовь.

В беседе с «Арменпресс» Лилия Мукучян рассказала, что идея выступить с таким спектаклем родилась еще в 2018 году, когда директор фестиваля Марианна Мхитарян предложила ей принять участие в “Арммоно”. “Я никогда не работала в этом жанре. Долго искал материал, хотя до начала фестиваля оставалось совсем немного времени. Нашла “Монолог женщины” Рождественского. Тема показалась очень актуальной. Очень красивая поэзия не может не понравиться. Именно так и возникла идея создания вышеназванного спектакля, однако это скорее не спектакль, а инсценировка большого стихотворения”, - отметила актриса.

Коснувшись основного посыла спектакля, Мукучян призналась, что не может сказать, что в этом моноспектакле она передает какое-то сообщение зрителю или самим женщинам. Такой задачи она не ставила, просто было очень большое желание пообщаться со зрителем. “Скучаю по сцене, я очень зависима от непосредственного общения с театралами. В любом случае, хотелось бы, чтобы зрительницы после просмотра этого маленького спектакля почувствовали бы себя лучше, хотелось бы, чтобы женщины больше уважали себя, знали, какую силу они несут в себе с самого рождения. Если хотя бы одна женщина согласится с моей интерпретацией этого спектакля, вероятно, это и будет верным, интересным и полезным посылом. Надеюсь, так оно и будет", - подчеркнула актриса.

XVIII Международный театральный фестиваль “Арммоно” в этом году посвящен 85-летию Гранта Матевосяна. Все спектакли пройдут под открытым небом, при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Все представления фестиваля будут транслироваться и в режиме онлайн в прямом эфире, поскольку допустимое количество зрителей будет малочисленным. В “Арммоно” участвуют актеры Нарек Багдасарян, Лилия Мукучян, Наира Едигарян, Давид Абрамян, народный артист Акоп Азизян, заслуженный артист Маис Саркисян и другие.

Анжела Амбарцумян