В Украине открыто уголовное производство в отношении сотрудника МИД за антиармянские высказывания

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по статье 367 УК Украины по материалам обращения касательно удивительного послания к госслужащим о запрете даже упоминаний словосочетания «геноцид армян» в преддверии дня памяти». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, об этом народный депутат Украины (фракция «Слуга народа») Дарья Володина сообщила на своей странице в соцсети

«Подписанту данного документа, товарищу Боднару, очередной привет, только теперь уже от правоохранительных органов. Никто не имеет права, во-первых, насаждать своё субъективное мнение всей стране, во-вторых использовать служебное положение с этой же целью, и в-третьих, занимать должность будучи абсолютно вредоносным элементом для репутации целого государства на международной арене», - написала народный депутат Украины.

Как сообщалось ранее, Депутат Верховной Рады Дарья Володина раскритиковала замглавы МИД Украины.