Здание парламента Армении осветили цветами государственного флага Ливана

Здание Национального Собрания Армении было освещено цветами государственного флага Ливана страны в знак поддержки дружественной страны. Как сообщает Арменпресс, здание армянского парламента было освещено цветами ливанского флага в 21:00 по ереванскому времени.

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

Согласно последним данным, жертвами взрыва стали не менее 113 человек, ранения получили порядка четырех тысяч. По предварительным данным, в числе погибших 6 армян.

В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия.