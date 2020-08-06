Граждане Армении сегодня свободнее, чем когда-либо ранее: Анна Акопян

Граждане Армении сегодня свободнее, чем когда-либо ранее. Как передает Арменпресс, такое убеждение высказала супруга премьер-министра Анна Акопян в ходе фейсбук-конференции в эфире радиостанции «Азатутюн», отвечая на вопрос, почему граждане лишены права на мирные демонстрации.

«Думаю, что неуместно связывать продление чрезвычайного положения с тем или иным событием, деятельностью того или иного политического или гражданского объединения, потому что все мы прожили эти 6 месяцев, столкнувшись с эпидемией, мы все видели, сколько жизней унесла эпидемия. Действия правительства против этой эпидемии уже сегодня показывают свою эффективность, надеюсь, так будет и дальше. Слухи о том, что чрезвычайное положение продлевается по тем или иным причинам, думаю, безосновательны», - сказала Анна Акопян.

По ее словам, такие мысли звучат не впервые. «В прошлом разные группы людей, преследующие разные политические интересы лица делали такие заявления, исходя из интересов собственной повесткой дня, что якобы все это делается только для того, чтобы оказать на них давление, но действия правительства доказывают обратное. И я не думаю, что у правительства сегодня стоит задача подавления чьего-либо голоса, наоборот, сегодня в Армении граждане свободнее, чем когда-либо, и не нужно ничего искать под этим», - подчеркнула супруга премьер-министра.