Анна Акопян воздержалась от комментариев по вопросу эксплуатации Амулсара

Супруга премьер-министра Анна Акопян воздерживается от комментариев по вопросу эксплуатации месторождения Амулсара, исходя из своего статуса, а также принимая во внимание серьезность проблемы и конкретный политический контекст, который лежит в основе этой проблемы. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе Facebook-конференции радио «Азатутюн» сказала Акопян, отвечая на вопрос, за или против она эксплуатации Амулсара.

«После прошлогоднего лайва моего мужа, премьер-министра, я не знаю, что изменилось, почему внезапно произошла эта вспышка, если ничего не происходило в течение года, не было никакого процесса, что же случилось и почему началось снова. Это вопрос, на который я не смогла найти ответ, следя за событиями, слушая интервью, особенно тех людей, которые там совершают какие-то действия», - сказала г-жа Акопян.

Комментатор напомнил, что демонстрации начались, когда «Лидиан Армения» демонтировала дом экологов, расположенный возле шахты, заявив, что он находится на территории компании. В ответ Анна Акопян сказала, что в сути проблемы ничего не изменилось в том плане, будет эксплуатироваться шахта или нет.