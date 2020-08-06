Ануш Погосян будет освобождена с поста замруководителя Инспекционного органа здравоохранения и труда

С 10 сентября 2020 года Ануш Погосян будет освобождена от должности заместителя руководителя Инспекционного органа здравоохранения и труда. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Решение размещено на официальном сайте правительства.