Ануш Погосян будет освобождена с поста замруководителя Инспекционного органа здравоохранения и труда
С 10 сентября 2020 года Ануш Погосян будет освобождена от должности заместителя руководителя Инспекционного органа здравоохранения и труда. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.
Решение размещено на официальном сайте правительства.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 21:08 Трамп призвал перенести президентские дебаты
- 21:01 Анна Акопян воздержалась от комментариев по вопросу эксплуатации Амулсара
- 20:52 Этот взрыв должен стать началом новой эры: Макрон прошелся по улицам Бейрута
- 20:31 Ануш Погосян будет освобождена с поста замруководителя Инспекционного органа здравоохранения и труда
- 20:30 Германия передала Армении медсредства в рамках борьбы с COVID-19
- 20:26 Президент Республики Арцах принял Овика Абрамяна
- 20:18 Аппарат президента ответил на вопрос о российских телеканалах в Армении
- 19:00 Расширяется Круг дружбы Австралии с Арцахом
- 18:58 Генеральные секретари 55 ассоциаций-членов УЕФА приняли участие в видеоконференции
- 17:55 В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
- 17:38 Состояние 6 пациентов с COVID-19 в Арцахе тяжелое
- 17:37 Италия может запретить полеты Ryanair из-за нарушения санитарных норм
- 17:35 Президент Армении коснулся ситуации в Бейруте и проблем ливанских армян
- 17:24 Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией
- 17:19 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-08-20
- 17:19 Азиатские индексы выросли - 06-08-20
- 17:16 Human Rights Watch призвала к проведению независимого расследования взрыва в Бейруте
- 17:00 Китай и Иран не представят свои национальные экспозиции на военно-техническом форуме "Армия-2020"
- 16:47 При взрыве в Бейруте ни один объект всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал
- 16:43 В Сингапуре будут отслеживать перемещения туристов
- 16:37 Марукян сообщил Цолакяну о взрывоопасных веществах на территории Ванадзорского химкомбината
- 16:23 В заключении договора с компанией, предоставляющей медицинские услуги, нет конфликта интересов: МЗ
- 16:06 Sky: правительство Мавритании ушло в отставку
- 15:46 Асфальтируются улицы села Бердаван
- 15:45 Девять депутатов парламента Турции заразились коронавирусом
17:05, 01.08.2020
Просмотрели 2043 раз Сербия продавала оружие и Азербайджану — Вучич назвал причину продажи оружия Армении
13:10, 30.07.2020
Просмотрели 1650 раз Посол Республики Армении в Аргентине о карабахском конфликте
09:45, 31.07.2020
Просмотрели 1487 раз Соединения ВС Армении приведены в высокую боевую готовность
13:18, 02.08.2020
Просмотрели 1446 раз Лапшин сообщает о намерении азербайджанцев провести митинг у армянской церковью в Тель-Авиве-Яффо
20:30, 31.07.2020
Просмотрели 1263 раз Постпред Армении представил Постоянному совету ОБСЕ агрессивную политику Турции на Южном Кавказе