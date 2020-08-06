Германия передала Армении медсредства в рамках борьбы с COVID-19
20:30, 6 Август, 2020
Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Армении Михаэль Банцхаф передал первому заместителю министра здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян медицинские средства на сумму 25 тыс евро. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Германии в Армении.
«Это еще один вклад в борьбу с коронавирусом. Финансовая поддержка стала возможной благодаря Поисково-спасательной службе Германии (I.S.A.R. Germany), одна из медицинских групп которой оказывала помощь армянским врачам в борьбе с COVID-19 в Армении во второй половине июля», - говорится в заявлении посольства.
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