Германия передала Армении медсредства в рамках борьбы с COVID-19

Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Армении Михаэль Банцхаф передал первому заместителю министра здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян медицинские средства на сумму 25 тыс евро. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Германии в Армении.

«Это еще один вклад в борьбу с коронавирусом. Финансовая поддержка стала возможной благодаря Поисково-спасательной службе Германии (I.S.A.R. Germany), одна из медицинских групп которой оказывала помощь армянским врачам в борьбе с COVID-19 в Армении во второй половине июля», - говорится в заявлении посольства.