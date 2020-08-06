Этот взрыв должен стать началом новой эры: Макрон прошелся по улицам Бейрута

Президент Франции Эммануэль Макрон 6 августа совершил визит в Бейрут. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters, политик встретился с жителями, ливанской столицы, пострадавшей от чудовищного взрыва. На разрушенных улицах люди требовали положить конец действующему режиму. «Освободите нас от «Хизбаллы!», - кричали французскому президенту из толпы в христианском районе Бейрута.

Макрон в сопровождении охранников прошел по улицам Бейрута, где его встречали толпы людей. Французский президент пообещал отправить больше медицинской и другой помощи в Ливан, а окружающие скандировали «Революцию!» и «Люди хотят падения режима».

«Здесь необходимы политические перемены. Этот взрыв должен стать началом новой эры», - заявил Макрон.

Один из жителей Бейрута сказал Макрону: «Мы надеемся, что эта помощь пойдет ливанскому народу, а не коррумпированным лидерам».

Макрон пообещал призывать лидеров Ливана согласиться на «новую политическую сделку» и «изменить систему, остановить разделение Ливана и бороться с коррупцией».

«Господин президент, вы находитесь на улице генерала Гуро, он освободил нас от османов. Освободите нас от нынешних властей», - выкрикнул человек из толпы, собравшейся вокруг Эммануэля Макрона в Бейруте.

Посетив аптеку, поврежденную взрывом, Макрон сказал толпе: «Я понимаю ваш гнев. Я здесь не для того, чтобы дать карт-бланш... режиму».