Аппарат президента ответил на вопрос о российских телеканалах в Армении

Аппарат президента Армении ответил на вопрос о законе Республике Армения «Об аудиовизуальных медиа», принятый Национальным Собранием, в связи с которым высказываются мнения, что законом будет ограничено вещание в Армении, в частности, российских телеканалов. Ниже представляем вопрос ИА «Арменпресс» и ответ аппарата президента Армении:

- Президент Республики вчера подписал закон «Об аудиовизуальных медиа», принятый Национальным Собранием. Высказываются мнения, что законом будет ограничено вещание в Армении, в частности, российских телеканалов. Так ли это?

- До подписания президентом Республики отмеченного вами закона в аппарате президента Республики прошло обстоятельное обсуждение с депутатами Национального Собрания, представителями уполномоченных органов данной сферы, а также с заинтересованными организациями и с лицами, по итогам которого президенту Республики был представлен соответствующий анализ. Диалог вокруг закона состоялся и с представителями посольства Российской Федерации в Республике Армения.

Согласно проведённым аппаратом президента исследованиям и анализу, упомянутый закон не имеет очевидных проблем с точки зрения конституционности, следовательно, президент не мог направить его в Конституционный Суд.

Подписав закон «Об аудиовизуальных медиа», президент Республики выступил с заявлением, в частности, подчеркнув, что в рамках отведенных ему Конституцией полномочий, он будет следить за применением закона. В своем заявлении президент Республики отметил важность действий, предусмотренных переходными положениями закона, в частности, подписания соответствующих межправительственных договоров и соглашений, принятия подзаконных нормативно-правовых актов (на основе которых должно осуществляться вещание иностранных телеканалов, включая российские телепередачи), и счел необходимым их своевременное и четкое исполнение, что вытекает из наших государственных интересов. Отметив, что имеющиеся проблемы должны регулироваться посредством обсуждения и межправительственных договоров (соглашений), президент Республики счел важным уже сейчас начать работу в этом направлении и завершить подписание и ратификацию указанных договоров (соглашений) до конца текущего года. При этих обстоятельствах каких-либо проблем, связанных с вещанием иностранных телеканалов, быть не может.

Рекомендуем, вообще, детально знакомиться с заявлениями, касающимися законов, представляемых президенту Республики на подписание, и, в частности, с заявлением, связанным с этим законом.